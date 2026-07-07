Activité sirènes et tritons à Aquabaule Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac
mercredi 8 juillet 2026 · Piscine Aquabaule · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Activité sirènes et tritons à Aquabaule
Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:45:00
fin : 2026-07-15 17:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Apprendre à nager comme des sirènes et tritons !
De 8 à 15 ans
Pré requis savoir nager .
Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 15 45
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English :
L’événement Activité sirènes et tritons à Aquabaule La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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