Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Voiles de Légende 2026

1 Quai Rageot de la Touche La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04

Créées en 2002 par le Yacht Club de La Baule, les régates des Voiles de Légende sont devenues au fil des années l’évènement emblématique du magnifique plan d’eau qu’offre la baie de La Baule.

Comme chaque année, les voiliers y disputeront également l’avant-dernière étape du Challenge Classique Manche-Atlantique , animé par le Yacht Club Classique, fidèle partenaire du Yacht Club de La Baule.

Superbement restaurés et entretenus par leurs armateurs, ces voiliers de légende menés par des équipages de passionnés vont rivaliser durant trois jours sur des parcours côtiers et des parcours construits en baie pour les quillards de sport.

La majorité de la flotte des voiliers classiques est accueillie dans le port du Pouliguen -La Baule, les plus grandes unités dans le port de Pornichet. En fin de régate, la parade des voiliers le long de la plage et leur retour au port offrent au public un spectacle haut en couleurs. .

1 Quai Rageot de la Touche La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 91 46

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English :

L’événement Voiles de Légende 2026 La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44