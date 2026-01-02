Stage Drapé aérien Place des Salines La Baule-Escoublac mercredi 15 juillet 2026.

La Baule-Escoublac

Stage Drapé aérien

Place des Salines MJC La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-17 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19

Inscrivez-vous dès à présent au stage de drapé aérien proposé par Sophie LOCQUET.

Enfants 9 ans et + ados et adultes

Apporter un goûter

Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone.

L’inscription est effective une fois le règlement effectué.

Adhésion 2025-2026 obligatoire. .

Place des Salines MJC La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

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English :

L’événement Stage Drapé aérien La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44