La Baule-Escoublac

Feu d’artifice

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 23:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Où et comment voir

Deux points d’observation

Boulevard de mer (axe Olivier Guichard ↔ Pierre Percée)

Plage (secteur Concorde ↔ Baguenaud)

Accès routier et stationnement

Boulevard de mer fermé à la circulation le mardi 14 juillet à partir de 19 h (véhicules légers et poids-lourds)

Avenue du Général de Gaulle coupée le mardi 14 juillet dès 11 h

Avenue Pierre Percée fermée le mardi 14 juillet à partir de 19 h

Parkings indisponibles du dimanche 12 juillet 2026 à 23 h au mercredi 15 juillet 2026 à 2 h

Boulevard de mer

Place Leclerc (Kiosque)

Escholiers

Secteur Pierre Percée et Impairs

Pour limiter les contraintes, privilégiez

Parkings relais

Transports en commun

Arrivée à pied ou à vélo

Sécurité et secours

Report ou annulation possible en cas de vents violents

Dispositif police et sécurité privée

Trois postes de secours

Hôtel de Ville

Boulevard de mer (Baguenaud)

Plage (Concorde & de Gaulle)

Secours en mer assurés par la SNSM et la FFSS44

En cas d’urgence

Itinéraire prioritaire avenue Pierre Percée vers boulevard de mer

Évacuation via Concorde Lattre de Tassigny Joyeuse

Héliport possible au stade Moreau Defarges

Conseils pratiques

Arrivez tôt pour choisir votre emplacement

Pensez à une couverture et une petite veste pour le retour

Respectez les barrières et consignes de sécurité

Emportez une lampe frontale ou une petite torche

Bon spectacle et belle soirée à La Baule-Escoublac ! .

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

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English :

L’événement Feu d’artifice La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44