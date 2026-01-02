Feu d’artifice La Baule-Escoublac
Feu d’artifice La Baule-Escoublac mercredi 15 juillet 2026.
La Baule-Escoublac
Feu d’artifice
La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 23:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Où et comment voir
Deux points d’observation
Boulevard de mer (axe Olivier Guichard ↔ Pierre Percée)
Plage (secteur Concorde ↔ Baguenaud)
Accès routier et stationnement
Boulevard de mer fermé à la circulation le mardi 14 juillet à partir de 19 h (véhicules légers et poids-lourds)
Avenue du Général de Gaulle coupée le mardi 14 juillet dès 11 h
Avenue Pierre Percée fermée le mardi 14 juillet à partir de 19 h
Parkings indisponibles du dimanche 12 juillet 2026 à 23 h au mercredi 15 juillet 2026 à 2 h
Boulevard de mer
Place Leclerc (Kiosque)
Escholiers
Secteur Pierre Percée et Impairs
Pour limiter les contraintes, privilégiez
Parkings relais
Transports en commun
Arrivée à pied ou à vélo
Sécurité et secours
Report ou annulation possible en cas de vents violents
Dispositif police et sécurité privée
Trois postes de secours
Hôtel de Ville
Boulevard de mer (Baguenaud)
Plage (Concorde & de Gaulle)
Secours en mer assurés par la SNSM et la FFSS44
En cas d’urgence
Itinéraire prioritaire avenue Pierre Percée vers boulevard de mer
Évacuation via Concorde Lattre de Tassigny Joyeuse
Héliport possible au stade Moreau Defarges
Conseils pratiques
Arrivez tôt pour choisir votre emplacement
Pensez à une couverture et une petite veste pour le retour
Respectez les barrières et consignes de sécurité
Emportez une lampe frontale ou une petite torche
Bon spectacle et belle soirée à La Baule-Escoublac ! .
La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Feu d’artifice La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
À voir aussi à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique)
- Matinée pilates et petit-déjeuner La Baule-Escoublac 19 juin 2026
- Le Voyage fantastique à travers l’art de John Howe La Baule-Escoublac 20 juin 2026
- Visite guidée Quartier du centre-ville villas et architecture Départ devant l’office de tourisme La Baule-Escoublac 20 juin 2026
- Grand tournoi de bridge La Baule-Escoublac 20 juin 2026
- Tea Time à la Table du Saint-Christophe La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac 20 juin 2026