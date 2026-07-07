UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Baule-Escoublac

Soirée entre filles La Baule beauté La Baule Beauté La Baule-Escoublac

samedi 11 juillet 2026 · La Baule Beauté · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
La Baule Beauté
Adresse
113 Avenue des Ondines
Ville
44500 La Baule-Escoublac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Baule-Escoublac

Soirée entre filles La Baule beauté

La Baule Beauté 113 Avenue des Ondines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:30:00
fin : 2026-07-11 21:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Une parenthèse 100% beauté
– Colorimétrie
– Flash Tattoo
– Piercing
– Strass dentaire
– Boucles d’oreilles
– Massage du visage & Gua Sha
– Massage du cuir chevelu
– Dream Machine
– Blanchiment dentaire
– S@toys et bien-être du couple   .

La Baule Beauté 113 Avenue des Ondines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 40 31 86  cf.agency.evenements@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée entre filles La Baule beauté La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44

À voir aussi à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique)