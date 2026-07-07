Soirée entre filles La Baule beauté La Baule Beauté La Baule-Escoublac

samedi 11 juillet 2026 · La Baule Beauté · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Soirée entre filles La Baule beauté

La Baule Beauté 113 Avenue des Ondines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:30:00

fin : 2026-07-11 21:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Une parenthèse 100% beauté

– Colorimétrie

– Flash Tattoo

– Piercing

– Strass dentaire

– Boucles d’oreilles

– Massage du visage & Gua Sha

– Massage du cuir chevelu

– Dream Machine

– Blanchiment dentaire

– S@toys et bien-être du couple .

La Baule Beauté 113 Avenue des Ondines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 40 31 86 cf.agency.evenements@gmail.com

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English :

L’événement Soirée entre filles La Baule beauté La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44