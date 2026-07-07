Soirée entre filles La Baule beauté La Baule Beauté La Baule-Escoublac
samedi 11 juillet 2026 · La Baule Beauté · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Soirée entre filles La Baule beauté
La Baule Beauté 113 Avenue des Ondines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:30:00
fin : 2026-07-11 21:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Une parenthèse 100% beauté
– Colorimétrie
– Flash Tattoo
– Piercing
– Strass dentaire
– Boucles d’oreilles
– Massage du visage & Gua Sha
– Massage du cuir chevelu
– Dream Machine
– Blanchiment dentaire
– S@toys et bien-être du couple .
La Baule Beauté 113 Avenue des Ondines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 40 31 86 cf.agency.evenements@gmail.com
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English :
L’événement Soirée entre filles La Baule beauté La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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