Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Mendelssohn Église Notre-Dame-de-Lourdes La Baule-Escoublac
Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Mendelssohn Église Notre-Dame-de-Lourdes La Baule-Escoublac lundi 13 juillet 2026.
La Baule-Escoublac
Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Mendelssohn
Église Notre-Dame-de-Lourdes 2 avenue des alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13 22:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Le festival Rencontres Musicales de La Baule & du Pays Blanc met à l’honneur musique classique et patrimoine culturel avec une programmation artistique d’excellence associant grands musiciens et jeunes talents pour le plus grand nombre.
FELIX MENDELSSOHN
Mendelssohn, Quatuor n°2, op.13
Mendelssohn, Octuor à cordes op.20
À travers un équilibre parfait entre élégance classique et fièvre romantique, Mendelssohn pousse les musiciens dans leurs derniers retranchements, avec d’envoûtantes cascades sonores d’une énergie communicative.
Quatuor Arev
Chloé Roussev, Camille Banckaert & Félix Cohen, violons
Axelle Varron, alto
Elliot Moriceau & Jeanne Burdin, violoncelles
Billetterie dans les Offices de tourisme La Baule Presqu’île de Guérande .
Église Notre-Dame-de-Lourdes 2 avenue des alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@rencontres-musicales-labaule.com
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L’événement Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Mendelssohn La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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