Balade commentée A la découverte du bourg enfoui Devant la maison de retraite La Baule-Escoublac
mercredi 29 juillet 2026 · Devant la maison de retraite · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Balade commentée A la découverte du bourg enfoui
Devant la maison de retraite 17 boulevard de la Forêt La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Emprunter le tracé des anciennes voies, les rues Close, Pavée, Morvan selon le plan de 1433, l’emplacement des deux monastères.
Les balades commentées organisées par le Relais Culturel permettent de retrouver la passé de la commune de La Baule-Escoublac. Elles font revivre l’ambiance des périodes précédentes. Se promener à pied rest un excellent moyen de découvrir des histoires qui se cachent dans ces espaces nouveaux, souvent insolites qui valent le détour.
Informations pratiques
Inscription et paiement sur place avant le départ
Des chaussures confortables sont recommandées
Chaque balade d’environ 4km se termine vers 12 heures .
Devant la maison de retraite 17 boulevard de la Forêt La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 72 11 le.relais.culturel.44500@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade commentée A la découverte du bourg enfoui La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
À voir aussi à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique)
- Visite guidée Balade à vélo entre villas et océan Office de tourisme La Baule-Escoublac 7 juillet 2026
- Les p’tits théâtres du mardi La Baule-Escoublac 7 juillet 2026
- Visite guidée Quartier de La Baule Les Pins son parc des Dryades et ses villas La Baule-Escoublac 8 juillet 2026
- Les nocturnes au marché avenue des Ibis La Baule-Escoublac 10 juillet 2026
- Exposition John Howe L’écrin des légendes La Baule-Escoublac 11 juillet 2026