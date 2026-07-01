Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Live Music

23-25 rue Antoine Louis La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Programmation estivale et musicale au restaurant El Chaco ! .

23-25 rue Antoine Louis La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 52 08 contact@elchaco.fr

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English :

L’événement Live Music La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44