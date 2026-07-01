AGENDA · La Baule-Escoublac
Live Music La Baule-Escoublac
jeudi 30 juillet 2026 · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Live Music
23-25 rue Antoine Louis La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Programmation estivale et musicale au restaurant El Chaco ! .
23-25 rue Antoine Louis La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 52 08 contact@elchaco.fr
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English :
L’événement Live Music La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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