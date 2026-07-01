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AGENDA · La Baule-Escoublac

Live Music La Baule-Escoublac

jeudi 30 juillet 2026 · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
23-25 rue Antoine Louis
Ville
44500 La Baule-Escoublac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Baule-Escoublac

Live Music

23-25 rue Antoine Louis La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Programmation estivale et musicale au restaurant El Chaco !   .

23-25 rue Antoine Louis La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 52 08  contact@elchaco.fr

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English :

L’événement Live Music La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44

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