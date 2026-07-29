Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Brocante professionnelle

Place de la Victoire La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-09 13:00:00

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Brocante d’exposants professionnels .

Place de la Victoire La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire abala44@orange.fr

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English :

L’événement Brocante professionnelle La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44