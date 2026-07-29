AGENDA · La Baule-Escoublac
Brocante professionnelle La Baule-Escoublac
dimanche 2 août 2026 · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Brocante professionnelle
Place de la Victoire La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-09 13:00:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Brocante d’exposants professionnels .
Place de la Victoire La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire abala44@orange.fr
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English :
L’événement Brocante professionnelle La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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