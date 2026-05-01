Soirée Zen Centre aquatique Aquabaule La Baule-Escoublac
Soirée Zen Centre aquatique Aquabaule La Baule-Escoublac mercredi 20 mai 2026.
La Baule-Escoublac
Soirée Zen
Centre aquatique Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:45:00
fin : 2026-05-20 21:45:00
Date(s) :
2026-05-20
Seul(e), en couple ou entre ami(e)s, profitez d’une parenthèse de détente en suivant un parcours de 4 ateliers à Aquabaule.
Au programme
– Aqua Pilates dans le bassin extérieur avec Guérand, Educateur des activités aquatiques et pédagogiques formé à l’Aqua Pilates (eau chauffée à 31°C)
– Auto Réflexologie avec Caroline DERENNES, Reflexologue
– Sophrologie accompagnée de bols tibétains dans la grotte de sel avec Laurence COLIN, Sophrologie formée à l’Aqua sophrologie
– Baignade libre dans le bassin intérieur & collation gourmande (eau chauffée à 31°C) .
Centre aquatique Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 15 45
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English :
L’événement Soirée Zen La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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