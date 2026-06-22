Après midi dansant Salle Edith Piaf Mulsanne
Après midi dansant Salle Edith Piaf Mulsanne dimanche 5 juillet 2026.
Mulsanne
Après midi dansant
Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Après midi Dansant
Animé par Aurélien Liennel .
Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 05 32 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Afternoon Dance
L’événement Après midi dansant Mulsanne a été mis à jour le 2026-06-22 par CDT72
À voir aussi à Mulsanne (Sarthe)
- Après midi dansant Salle Edith Piaf Mulsanne 30 août 2026