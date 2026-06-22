Après midi dansant Salle Edith Piaf Mulsanne

Mulsanne

Après midi dansant

Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Après midi dansant

Avec Diego Gatte & Florine Malherbe .

Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 05 32 21

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English :

Afternoon dance

L’événement Après midi dansant Mulsanne a été mis à jour le 2026-06-22 par CDT72