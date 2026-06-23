Super Thé dansant Salle Edith Piaf Mulsanne

Informations pratiques

Mulsanne

Super Thé dansant

Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 14:00:00

fin : 2026-11-12 19:00:00

Date(s) :

2026-11-12

Super Thé Dansant

avec Mister Swing ( Joel Herisse) .

Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 05 32 21

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English :

Super Th%E9 Dancing

L’événement Super Thé dansant Mulsanne a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72