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AGENDA · Mulsanne

Super Thé dansant Salle Edith Piaf Mulsanne

jeudi 30 juillet 2026 · Salle Edith Piaf · Mulsanne

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle Edith Piaf
Adresse
6 Rue Emile Zola
Ville
72230 Mulsanne
Département
Sarthe
Tarif
10 10

Mulsanne

Super Thé dansant

Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 14:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Super thé dansant
Avec le célèbre Duo des Vosges   .

Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 05 32 21 

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English :

Awesome dancing th%E9

L’événement Super Thé dansant Mulsanne a été mis à jour le 2026-06-22 par CDT72

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