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Super Thé dansant Salle Edith Piaf Mulsanne

Super Thé dansant Salle Edith Piaf Mulsanne jeudi 17 décembre 2026.

Lieu
Salle Edith Piaf
Adresse
6 Rue Emile Zola
Ville
72230 Mulsanne
Département
Sarthe
Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
10 10

Mulsanne

Super Thé dansant

Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 14:00:00
fin : 2026-12-17 19:00:00

Date(s) :
2026-12-17

Super Thé dansant
Avec Pascal Terrible   .

Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 05 32 21 

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English :

Super Th%E9 Dancing

L’événement Super Thé dansant Mulsanne a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72

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