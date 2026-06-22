Après midi dansant Salle Edith Piaf Mulsanne
Après midi dansant Salle Edith Piaf Mulsanne jeudi 10 septembre 2026.
Mulsanne
Après midi dansant
Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 14:00:00
fin : 2026-09-10 19:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Après midi dansant
Avec Seb Presta .
Salle Edith Piaf 6 Rue Emile Zola Mulsanne 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 05 32 21
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English :
Afternoon dance
L’événement Après midi dansant Mulsanne a été mis à jour le 2026-06-22 par CDT72
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