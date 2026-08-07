Informations pratiques

Sainte-Lheurine

Après-midi dansant

Le bourg Sainte-Lheurine Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 14:30:00

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Après-midi dansant animé par l’Orchestre LOS AMIGOS (5 musiciens). Boisson et pâtisserie offertes, Hot-Dog et salades à discrétion dans la soirée.

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Le bourg Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 08 22 10

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English :

Afternoon dance hosted by the LOS AMIGOS Orchestra (5 musicians). Complimentary drinks and pastries; hot dogs and salads available as desired throughout the evening.

L’événement Après-midi dansant Sainte-Lheurine a été mis à jour le 2026-08-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge