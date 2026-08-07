Après-midi dansant Sainte-Lheurine
jeudi 3 septembre 2026 · Sainte-Lheurine
Informations pratiques
Sainte-Lheurine
Après-midi dansant
Le bourg Sainte-Lheurine Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 14:30:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
Après-midi dansant animé par l’Orchestre LOS AMIGOS (5 musiciens). Boisson et pâtisserie offertes, Hot-Dog et salades à discrétion dans la soirée.
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Le bourg Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 08 22 10
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English :
Afternoon dance hosted by the LOS AMIGOS Orchestra (5 musicians). Complimentary drinks and pastries; hot dogs and salads available as desired throughout the evening.
L’événement Après-midi dansant Sainte-Lheurine a été mis à jour le 2026-08-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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