Grande brocante au Domaine de la Laigne La Laigne Sainte-Lheurine
dimanche 20 septembre 2026 · La Laigne · Sainte-Lheurine
Informations pratiques
Sainte-Lheurine
Grande brocante au Domaine de la Laigne
La Laigne Domaine de la Laigne Sainte-Lheurine Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Grande brocante avec possibilité de restauration sur place (barbecue géant) à l’Étable.
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La Laigne Domaine de la Laigne Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 30 08 93 chefmanu06@gmail.com
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English :
Large flea market with on-site dining options (giant barbecue) at the table.
L’événement Grande brocante au Domaine de la Laigne Sainte-Lheurine a été mis à jour le 2026-08-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge