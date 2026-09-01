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AGENDA · Sainte-Lheurine

Grande brocante au Domaine de la Laigne La Laigne Sainte-Lheurine

dimanche 20 septembre 2026 · La Laigne · Sainte-Lheurine

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
La Laigne
Adresse
Domaine de la Laigne
Ville
17520 Sainte-Lheurine
Département
Charente-Maritime
Tarif

Sainte-Lheurine

Grande brocante au Domaine de la Laigne

La Laigne Domaine de la Laigne Sainte-Lheurine Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Grande brocante avec possibilité de restauration sur place (barbecue géant) à l’Étable.
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La Laigne Domaine de la Laigne Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 30 08 93  chefmanu06@gmail.com

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English :

Large flea market with on-site dining options (giant barbecue) at the table.

L’événement Grande brocante au Domaine de la Laigne Sainte-Lheurine a été mis à jour le 2026-08-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge