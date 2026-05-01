Après-midi dansante à la Marina La Marina Idron
Après-midi dansante à la Marina La Marina Idron samedi 16 mai 2026.
Idron
Après-midi dansante à la Marina
La Marina 33 Route de l’Oussère Idron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Après-midi dansante pour personnes en situation de handicap.
Les encadrants bénéficient d’une entrée GRATUITE avec une consommation sans alcool.
Sachez qu’aucune consommation alcoolisée ne sera délivrée. .
La Marina 33 Route de l’Oussère Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 75 86 44
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English : Après-midi dansante à la Marina
L’événement Après-midi dansante à la Marina Idron a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pau
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