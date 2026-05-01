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Après-midi dansante à la Marina La Marina Idron

Après-midi dansante à la Marina La Marina Idron

Après-midi dansante à la Marina La Marina Idron samedi 16 mai 2026.

Lieu : La Marina

Adresse : 33 Route de l'Oussère

Ville : 64320 Idron

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Idron

Après-midi dansante à la Marina

La Marina 33 Route de l’Oussère Idron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Après-midi dansante pour personnes en situation de handicap.
Les encadrants bénéficient d’une entrée GRATUITE avec une consommation sans alcool.
Sachez qu’aucune consommation alcoolisée ne sera délivrée.   .

La Marina 33 Route de l’Oussère Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 75 86 44 

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English : Après-midi dansante à la Marina

L’événement Après-midi dansante à la Marina Idron a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pau

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