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Marché paysan Halles Idron

Marché paysan Halles Idron

Marché paysan Halles Idron samedi 8 août 2026.

Lieu : Halles

Adresse : 3 Avenue du Stade

Ville : 64320 Idron

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Idron

Marché paysan

Halles 3 Avenue du Stade Idron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08 13:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Le marché a lieu le samedi de 8h00 à 13h00.
Vous y trouverez les spécialistes des métiers de bouches et vous pourrez vous faire plaisir avec des produits frais, de saison et locaux.   .

Halles 3 Avenue du Stade Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 74 03 

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English : Marché paysan

L’événement Marché paysan Idron a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau

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