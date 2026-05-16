Stages jeunes golf et training 1a Rue du Parc Idron
Stages jeunes golf et training 1a Rue du Parc Idron mardi 11 août 2026.
Idron
Stages jeunes golf et training
1a Rue du Parc 1A rue du parc Idron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 230 – 230 – 230 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Les vacances d’été s’annoncent sportives au Golf Compact d’Idron avec les stages jeunes golf et training pour les enfants de 7 à 17 ans !
Cet été, nous vous proposons une nouvelle formule en collaboration avec Pelibat camp, coach sportif à Laroin, qui a notamment encadré et accompagné nos jeunes de l’école de golf dans la préparation physique de leur saison golfique.
Les stages jeunes GOLF & TRAINING du Golf Compact c’est
1h d’entraînement physique par jour avec Pelibat camp suivi d’un cours de golf de 1h30 encadré par nos Pros ! .
1a Rue du Parc 1A rue du parc Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 70 94 contact@golf-compact-idron.fr
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English : Stages jeunes golf et training
L’événement Stages jeunes golf et training Idron a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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