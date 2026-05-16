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Stages jeunes golf et training 1a Rue du Parc Idron

Stages jeunes golf et training 1a Rue du Parc Idron

Stages jeunes golf et training 1a Rue du Parc Idron mardi 11 août 2026.

Lieu
1a Rue du Parc
Adresse
1A rue du parc
Ville
64320 Idron
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mardi 11 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
230 230 230 Tarif de base plein tarif

Idron

Stages jeunes golf et training

1a Rue du Parc 1A rue du parc Idron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 230 – 230 – 230 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Les vacances d’été s’annoncent sportives au Golf Compact d’Idron avec les stages jeunes golf et training pour les enfants de 7 à 17 ans !
Cet été, nous vous proposons une nouvelle formule en collaboration avec Pelibat camp, coach sportif à Laroin, qui a notamment encadré et accompagné nos jeunes de l’école de golf dans la préparation physique de leur saison golfique.

Les stages jeunes GOLF & TRAINING du Golf Compact c’est
1h d’entraînement physique par jour avec Pelibat camp suivi d’un cours de golf de 1h30 encadré par nos Pros !   .

1a Rue du Parc 1A rue du parc Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 70 94  contact@golf-compact-idron.fr

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English : Stages jeunes golf et training

L’événement Stages jeunes golf et training Idron a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau

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