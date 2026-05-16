Stages jeunes golf et training 1a Rue du Parc Idron
mardi 28 juillet 2026 · 1a Rue du Parc · Idron
Informations pratiques
Idron
Stages jeunes golf et training
1a Rue du Parc 1A rue du parc Idron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 230 – 230 – 230 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Les vacances d’été s’annoncent sportives au Golf Compact d’Idron avec les stages jeunes golf et training pour les enfants de 7 à 17 ans !
Cet été, nous vous proposons une nouvelle formule en collaboration avec Pelibat camp, coach sportif à Laroin, qui a notamment encadré et accompagné nos jeunes de l’école de golf dans la préparation physique de leur saison golfique.
Les stages jeunes GOLF & TRAINING du Golf Compact c’est
1h d’entraînement physique par jour avec Pelibat camp suivi d’un cours de golf de 1h30 encadré par nos Pros ! .
1a Rue du Parc 1A rue du parc Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 70 94 contact@golf-compact-idron.fr
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English : Stages jeunes golf et training
L’événement Stages jeunes golf et training Idron a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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