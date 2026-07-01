Après-midi de découverte culturelle sur la Méditerranée et clôture du rallye des énigmes, Salle des Fêtes Houplin-Ancoisne, Houplin-Ancoisne

Informations pratiques

Après-midi de découverte culturelle sur la Méditerranée et clôture du rallye des énigmes Samedi 3 octobre, 14h30 Salle des Fêtes Houplin-Ancoisne Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

– Atelier henné

– Atelier de création de marque-page en écriture arabe

– Lecture de comptines et histoires animés par des enfants

– Animations musicales et chants des pays méditerranéens

– Cérémonie de clôture du Rallye des Enigmes

– Vente de thé, pâtisseries orientales et Chorba

Salle des Fêtes Houplin-Ancoisne Place du 8 mai 1945, Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France

Venez partager un moment convivial autour d’activités créatives ou de lectures sur le thème des pays méditerranéens. Nuits des Bibliothèques