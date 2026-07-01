Après-midi de découverte culturelle sur la Méditerranée et clôture du rallye des énigmes, Salle des Fêtes Houplin-Ancoisne, Houplin-Ancoisne
samedi 3 octobre 2026 · Salle des Fêtes Houplin-Ancoisne · Houplin-Ancoisne
Informations pratiques
Après-midi de découverte culturelle sur la Méditerranée et clôture du rallye des énigmes Samedi 3 octobre, 14h30 Salle des Fêtes Houplin-Ancoisne Nord
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
– Atelier henné
– Atelier de création de marque-page en écriture arabe
– Lecture de comptines et histoires animés par des enfants
– Animations musicales et chants des pays méditerranéens
– Cérémonie de clôture du Rallye des Enigmes
– Vente de thé, pâtisseries orientales et Chorba
Salle des Fêtes Houplin-Ancoisne Place du 8 mai 1945, Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France
Venez partager un moment convivial autour d’activités créatives ou de lectures sur le thème des pays méditerranéens. Nuits des Bibliothèques