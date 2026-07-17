Ludimômes : un festival de jeux de société pour les familles, Mosaïc, le jardin des cultures, Houplin-Ancoisne

Informations pratiques

Ludimômes : un festival de jeux de société pour les familles Dimanche 23 août, 10h00 Mosaïc, le jardin des cultures Nord

Gratuit pour les moins de 12 ans / 6 € / 4 € / 17 € tribu – Jeux, animations et spectacles compris dans le tarif d’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T10:00:00+02:00 – 2026-08-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T10:00:00+02:00 – 2026-08-23T19:00:00+02:00

LE VILLAGE DES JEUX

De 10h à 18h30

Seront présents : Asmodee, Repos Production, Days of wonder, Libellud, Space cowboys, Next move et bien d’autres !

Jeux de plateaux, jeu de piste, jeu du Loup-Garou ou jeux de rôles pour les kids…Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, même pour les tout-petits. Pas besoin de connaître les règles : des animateurs passionnés sont aux petits soins pour vous.

17h45 : Grand Jeu Ludimômes 2026

Avez-vous réussi à collecter toutes les images et à reconstituer le puzzle mystère ? Rendez-vous près de la scène pour tenter de gagner un PASS TRIBU d’une valeur de 75 € !

LA PLAINE DES ART’CHITECTES

De 10h30 à 12h et de 13h à 18h30

Bâtisseurs par Festijeux et les Aventures de Léo

Sable, pierre, bambou, liège, bois d’écorces, briques, planches de bois… avec un peu d’adresse, d’imagination ou de stratégie, devenez de véritables bâtisseurs ! De nombreux défis de construction seront organisés tout au long de la journée pour gagner des jeux et plein d’autres surprises.

De 10h à 17h

Le village enchanté par l’équipe Mosaïc

À grand renfort de peintures, d’éléments naturels, de feutres, de papiers colorés, de tissus et autres trésors en tout genre, créons un village enchanté pour le petit peuple de Mosaïc. Le décor : une plaine verdoyante, des chemins sinueux et un paisible cours d’eau qui s’enjambe de-ci de-là par de charmants petits ponts. Tout le reste est à imaginer : les habitants – nains, lutins, fées et autres petites créatures – les habitations, les arbres, les fleurs et les animaux qui les entourent.

Avis aux ART’chitectes en herbe : avant que votre création ne rejoigne le village enchanté, inscrivez-vous au concours « ART’chitectes » pour tenter de remporter la précieuse statuette du « Nain d’or » et des entrées multisites ENM (parcs et relais).

17h30 : remise des lots des catégories enfants et adultes par le Jury Ludimômes 2026

LA PARADE DES BALLOONERS

11h30 / 14h30 / 16h / 17h30

Durée : 20 min

Avec maîtrise et doigté, les sculpteurs créent des personnages en ballons uniques…Et c’est ainsi qu’émergent de la foule deux magnifiques flamants roses ! Suivez-les dans leurs déambulations, accompagnés de Triop’s, la plus petite fanfare du monde. À trois, ils jouent de la musique traditionnelle d’Europe de l’Est conçue habituellement pour douze musiciens ! Cette réduction d’orchestre conserve toute son énergie fanfaristique et produit un son puissant et assurément dansant !

Laurent Dionnet (saxophone), Karine Baldach (soubassophone), Benoit Blanc (tuba)

Le petit + : grâce à l’agilité du sculpteur de ballons et des maquilleuses, rejoignez ce joyeux cortège et déambulez avec eux !

Ouverture de Mosaïc : 10h – 19h. Dernier accès à 18h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Mocquet, houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France https://enm.lillemetropole.fr/parcs/mosaic-le-jardin-des-cultures [{« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}]

4ème édition : ART’chitectes ! Avec un peu d’imagination devenez bâtisseurs ! Au programme : jeux de plateaux et de construction, parade de ballons, balade à poneys, maquillage et d’autres surprises !