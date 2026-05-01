Après-midi en famille La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire
Après-midi en famille La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire samedi 23 mai 2026.
Talmont-Saint-Hilaire
Après-midi en famille
La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
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La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 accueil@ruche-didees.com
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English :
L’événement Après-midi en famille Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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