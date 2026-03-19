Après-midi festif

Village Chevannes Changy Chevannes-Changy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Dans une ambiance conviviale, participez à notre après-midi festive. Au programme Concours de boules et jeux pour enfants. .

Village Chevannes Changy Chevannes-Changy 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 67 12

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English : Après-midi festif

L’événement Après-midi festif Chevannes-Changy a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Tannay Brinon Corbigny