Après-midi festif Village Chevannes-Changy
Après-midi festif Village Chevannes-Changy mardi 14 juillet 2026.
Après-midi festif
Village Chevannes Changy Chevannes-Changy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Dans une ambiance conviviale, participez à notre après-midi festive. Au programme Concours de boules et jeux pour enfants. .
Village Chevannes Changy Chevannes-Changy 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 67 12
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English : Après-midi festif
L’événement Après-midi festif Chevannes-Changy a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Tannay Brinon Corbigny