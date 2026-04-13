Après-midi festive autour de l’expo « Le temps des vacances », Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux

Après-midi festive autour de l’expo « Le temps des vacances » Samedi 4 juillet, 14h30 Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Yvelines

Tout public – entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00

Ambiance village de vacances, transats et sports de plage pour fêter ensemble les grandes vacances. Prenez un livre ou un magazine de plage ou attaquez-vous à nos mots croisés spécial vacances vintage !

infos sur :

https://museedelaville.sqy.fr/

Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://museedelaville.sqy.fr/ »}]

Une après-midi pour célébrer le début des vacances dans la cour de l’espace Decauville à Voisins-le-Bretonneux !

Musée de la ville de SQY