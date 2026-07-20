Après-midi Guinguette Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier

Informations pratiques

Varennes-sur-Allier

Après-midi Guinguette

Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02 20:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Après-midi guinguette à Varennes sur Allier avec l’association Ateliers Passions Partagées et animée par Gil Orchestra.

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Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 38 98 11

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English :

Afternoon open-air dance party in Varennes-sur-Allier, organized by the Ateliers Passions Partagées association and featuring the Gil Orchestra.

L’événement Après-midi Guinguette Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire