Après-midi Guinguette Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier
dimanche 2 août 2026 · Salle Max Favalelli · Varennes-sur-Allier
Informations pratiques
Varennes-sur-Allier
Après-midi Guinguette
Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Après-midi guinguette à Varennes sur Allier avec l’association Ateliers Passions Partagées et animée par Gil Orchestra.
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Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 38 98 11
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English :
Afternoon open-air dance party in Varennes-sur-Allier, organized by the Ateliers Passions Partagées association and featuring the Gil Orchestra.
L’événement Après-midi Guinguette Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire