Informations pratiques

Saint-Julien-du-Pinet

Après-midi Jeux avec Cekankonjou

Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Jeux de société, jeux en bois, jeux d’imitations… Buvette et goûter sur place. Ouvert aux adultes et aux enfants.

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Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 35 76 04

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English :

Board games, wooden toys, role-playing games… Refreshments and snacks available on site. Open to adults and children.

L’événement Après-midi Jeux avec Cekankonjou Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2026-07-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire