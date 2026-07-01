Après-midi Jeux avec Cekankonjou Saint-Julien-du-Pinet
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Julien-du-Pinet
Informations pratiques
Saint-Julien-du-Pinet
Après-midi Jeux avec Cekankonjou
Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Jeux de société, jeux en bois, jeux d’imitations… Buvette et goûter sur place. Ouvert aux adultes et aux enfants.
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Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 35 76 04
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English :
Board games, wooden toys, role-playing games… Refreshments and snacks available on site. Open to adults and children.
L’événement Après-midi Jeux avec Cekankonjou Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2026-07-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire