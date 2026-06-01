Après-midi jeux de société Baignes-Sainte-Radegonde
Après-midi jeux de société Baignes-Sainte-Radegonde lundi 22 juin 2026.
Baignes-Sainte-Radegonde
Après-midi jeux de société
Salle polyvalente Baignes-Sainte-Radegonde Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 13:30:00
fin : 2026-06-22 16:30:00
Date(s) :
2026-06-22
Le Conseil Municipal des Enfants de Baignes-Sainte-Radegonde vous invite à partager un moment ludique et convivial le lundi 22 juin 2026, de 13h30 à 16h30, à la salle polyvalente.
.
Salle polyvalente Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 40 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi jeux de société
The Baignes-Sainte-Radegonde Children’s Town Council invites you to join us for a fun and friendly event on Monday 22 June 2026, from 1.30 pm to 4.30 pm, at the community hall.
L’événement Après-midi jeux de société Baignes-Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Sud Charente