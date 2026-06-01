Baignes-Sainte-Radegonde

Après-midi jeux de société

Salle polyvalente Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 13:30:00

fin : 2026-06-22 16:30:00

Date(s) :

2026-06-22

Le Conseil Municipal des Enfants de Baignes-Sainte-Radegonde vous invite à partager un moment ludique et convivial le lundi 22 juin 2026, de 13h30 à 16h30, à la salle polyvalente.

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Salle polyvalente Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 40 04

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English : Après-midi jeux de société

The Baignes-Sainte-Radegonde Children’s Town Council invites you to join us for a fun and friendly event on Monday 22 June 2026, from 1.30 pm to 4.30 pm, at the community hall.

L’événement Après-midi jeux de société Baignes-Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Sud Charente