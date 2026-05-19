Baignes-Sainte-Radegonde

Au Fil des Patrimoines Baignes-Sainte-Radegonde

Le Bourg Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Découvrez l’histoire de la place des halles de Baignes par le biais d’une visite guidée, puis venez en apprendre davantage sur l’union de Baignes et Sainte-Radegonde, conférence présentée par la Société Archéologique et Historique de Baignes.

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Le Bourg Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com

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English : Au Fil des Patrimoines Baignes-Sainte-Radegonde

Discover the history of the Place des Halles in Baignes on a guided tour, then learn more about the merger of Baignes and Sainte-Radegonde at a lecture presented by the Baignes Archaeological and Historical Society.

L’événement Au Fil des Patrimoines Baignes-Sainte-Radegonde Baignes-Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Sud Charente