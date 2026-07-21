Exposition Les Baignoises de la Belle Epoque Place des Halles Baignes-Sainte-Radegonde

Informations pratiques

Baignes-Sainte-Radegonde

Exposition Les Baignoises de la Belle Epoque

Place des Halles Galerie de l’Espinoa Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-02

Venez découvrir une exposition retraçant l’habit bourgeois à Baignes-Sainte-Radegonde, organisé par Judith Rapet, Marie-Claude Rapet et les membres de l’association de protection du patrimoine archéologique et historique Baignois.

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Place des Halles Galerie de l’Espinoa Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English : Exposition Les Baignoises de la Belle Epoque

Come and discover an exhibition tracing the history of bourgeois clothing in Baignes-Sainte-Radegonde, organised by Judith Rapet, Marie-Claude Rapet and the members of the Baignois Association for the Protection of Archaeological and Historical Heritage.

L’événement Exposition Les Baignoises de la Belle Epoque Baignes-Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du Sud Charente