Exposition Les Baignoises de la Belle Epoque Place des Halles Baignes-Sainte-Radegonde
dimanche 2 août 2026 · Place des Halles · Baignes-Sainte-Radegonde
Informations pratiques
Baignes-Sainte-Radegonde
Exposition Les Baignoises de la Belle Epoque
Place des Halles Galerie de l’Espinoa Baignes-Sainte-Radegonde Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-02
Venez découvrir une exposition retraçant l’habit bourgeois à Baignes-Sainte-Radegonde, organisé par Judith Rapet, Marie-Claude Rapet et les membres de l’association de protection du patrimoine archéologique et historique Baignois.
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Place des Halles Galerie de l’Espinoa Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English : Exposition Les Baignoises de la Belle Epoque
Come and discover an exhibition tracing the history of bourgeois clothing in Baignes-Sainte-Radegonde, organised by Judith Rapet, Marie-Claude Rapet and the members of the Baignois Association for the Protection of Archaeological and Historical Heritage.
L’événement Exposition Les Baignoises de la Belle Epoque Baignes-Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du Sud Charente