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AGENDA · Baignes-Sainte-Radegonde

Exposition Les Baignoises de la Belle Epoque Place des Halles Baignes-Sainte-Radegonde

dimanche 2 août 2026 · Place des Halles · Baignes-Sainte-Radegonde

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Place des Halles
Adresse
Galerie de l'Espinoa
Ville
16360 Baignes-Sainte-Radegonde
Département
Charente
Tarif

Baignes-Sainte-Radegonde

Exposition Les Baignoises de la Belle Epoque

Place des Halles Galerie de l’Espinoa Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-02

Venez découvrir une exposition retraçant l’habit bourgeois à Baignes-Sainte-Radegonde, organisé par Judith Rapet, Marie-Claude Rapet et les membres de l’association de protection du patrimoine archéologique et historique Baignois.
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Place des Halles Galerie de l’Espinoa Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English : Exposition Les Baignoises de la Belle Epoque

Come and discover an exhibition tracing the history of bourgeois clothing in Baignes-Sainte-Radegonde, organised by Judith Rapet, Marie-Claude Rapet and the members of the Baignois Association for the Protection of Archaeological and Historical Heritage.

L’événement Exposition Les Baignoises de la Belle Epoque Baignes-Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du Sud Charente

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