Bégaar

Après Midi Jeux de société

Route du Chaisier Bégaar Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Tu as entre 6 et 16 ans et tu as envie de passer une après midi conviviale et pleine de fun ? Venez rejoindre l’équipe de la médiathèque pour une après-midi Jeux.

Au programme, des jeux passionnants comme Déblok, les dames chinoises, le mastermind et plein d’autres jeux passionnant pour les enfant

Tu as entre 6 et 16 ans et tu as envie de passer une après midi conviviale et pleine de fun ? Venez rejoindre l’équipe de la médiathèque pour une après-midi Jeux.

Au programme, des jeux passionnants comme Déblok, les dames chinoises, le mastermind et plein d’autres jeux passionnant pour les enfant et ados. .

Route du Chaisier Bégaar 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 83 00

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English : Après Midi Jeux de société

Are you between 6 and 16 years old and looking for a fun-filled afternoon out? Come and join the media library team for an afternoon of games.

On the program, exciting games such as Déblok, Chinese checkers, mastermind and many other exciting games for children

L’événement Après Midi Jeux de société Bégaar a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Tartas