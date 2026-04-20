Bégaar

Rencontre Lecture

Route du Chaisier Bégaar Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 18:00:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Venez partager une rencontre lecture animée par Annie Quillon autours des livres Le Parfum de Patrick SUSKIND et Changer l’Eau des Fleurs de Valérie Perrin. Vous n’avez pas lu les livres ? Pas de soucis tout le monde est le bienvenu !

Venez partager une rencontre lecture animée par Annie Quillon autours des livres Le Parfum de Patrick SUSKIND et Changer l’Eau des Fleurs de Valérie Perrin. Vous n’avez pas lu les livres ? Pas de soucis tout le monde est le bienvenu ! .

Route du Chaisier Bégaar 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 83 00

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English : Rencontre Lecture

Come and share a reading session hosted by Annie Quillon on the books Le Parfum by Patrick SUSKIND and Changer l’Eau des Fleurs by Valérie Perrin. Haven’t read the books? Don’t worry, everyone’s welcome!

L’événement Rencontre Lecture Bégaar a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Tartas