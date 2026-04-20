Rencontre Lecture Bégaar
Rencontre Lecture Bégaar lundi 20 avril 2026.
Bégaar
Rencontre Lecture
Route du Chaisier Bégaar Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 18:00:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Venez partager une rencontre lecture animée par Annie Quillon autours des livres Le Parfum de Patrick SUSKIND et Changer l’Eau des Fleurs de Valérie Perrin. Vous n’avez pas lu les livres ? Pas de soucis tout le monde est le bienvenu !
Venez partager une rencontre lecture animée par Annie Quillon autours des livres Le Parfum de Patrick SUSKIND et Changer l’Eau des Fleurs de Valérie Perrin. Vous n’avez pas lu les livres ? Pas de soucis tout le monde est le bienvenu ! .
Route du Chaisier Bégaar 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 83 00
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English : Rencontre Lecture
Come and share a reading session hosted by Annie Quillon on the books Le Parfum by Patrick SUSKIND and Changer l’Eau des Fleurs by Valérie Perrin. Haven’t read the books? Don’t worry, everyone’s welcome!
L’événement Rencontre Lecture Bégaar a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Tartas
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