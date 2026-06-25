Après-midi jeux de société Médiathèque Cerisiers
Après-midi jeux de société Médiathèque Cerisiers vendredi 24 juillet 2026.
Cerisiers
Après-midi jeux de société
Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez passer une après-midi ludique avec les jeux de la médiathèque. .
Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 38 53 bibliotheque.cerisiers@gmail.com
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English : Après-midi jeux de société
L’événement Après-midi jeux de société Cerisiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Sens et Sénonais