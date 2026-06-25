Après-midi jeux de société Médiathèque Cerisiers

Cerisiers

Après-midi jeux de société

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Venez passer une après-midi ludique avec les jeux de la médiathèque. .

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 38 53 bibliotheque.cerisiers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi jeux de société

L’événement Après-midi jeux de société Cerisiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Sens et Sénonais