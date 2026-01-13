Après-midi jeux de société LANNEMEZAN Lannemezan

Après-midi jeux de société

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Dans le cadre du festival de science-fiction Les Mycéliades après-midi jeux de société au cinéma avec l’asso Au delà des jeux !

.

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92

English :

As part of Les Mycéliades science-fiction festival: afternoon of board games at the cinema with the Au delà des jeux association!

L’événement Après-midi jeux de société Lannemezan a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65