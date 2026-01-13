Après-midi jeux de société LANNEMEZAN Lannemezan
Après-midi jeux de société LANNEMEZAN Lannemezan samedi 14 février 2026.
Après-midi jeux de société
LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-14 16:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Dans le cadre du festival de science-fiction Les Mycéliades après-midi jeux de société au cinéma avec l’asso Au delà des jeux !
LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92
English :
As part of Les Mycéliades science-fiction festival: afternoon of board games at the cinema with the Au delà des jeux association!
