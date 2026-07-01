Après-midi jeux de société Médiathèque de Magescq Magescq
jeudi 30 juillet 2026 · Médiathèque de Magescq · Magescq
Informations pratiques
Magescq
Après-midi jeux de société
Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:30:00
fin : 2026-07-30 17:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Un moment pour s’amuser de 7 à 107ans!
Venez seul, en famille ou entres amis pour découvrir ou redécouvrir les joies du jeux!
La séance sera orchestrée par l’association ‘’Jouons à Soustons’’
Un moment pour s’amuser de 7 à 107ans!
Venez seul, en famille ou entres amis pour découvrir ou redécouvrir les joies du jeux!
La séance sera orchestrée par l’association ‘’Jouons à Soustons’’ .
Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi jeux de société
A fun time for all ages!
Come alone, with family, or with friends to discover or rediscover the joys of play!
The event will be organized by the “Jouons à Soustons” association.
L’événement Après-midi jeux de société Magescq a été mis à jour le 2026-07-11 par OTI LAS
À voir aussi à Magescq (Landes)
- Sieste Littéraire Médiathèque de Magescq Magescq 15 juillet 2026
- Les séances du mercredi Médiathèque de Magescq Magescq 29 juillet 2026