Après-midi jeux de société Médiathèque de Magescq Magescq

Informations pratiques

Magescq

Après-midi jeux de société

Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-07-30 17:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Un moment pour s’amuser de 7 à 107ans!

Venez seul, en famille ou entres amis pour découvrir ou redécouvrir les joies du jeux!

La séance sera orchestrée par l’association ‘’Jouons à Soustons’’

Un moment pour s’amuser de 7 à 107ans!

Venez seul, en famille ou entres amis pour découvrir ou redécouvrir les joies du jeux!

La séance sera orchestrée par l’association ‘’Jouons à Soustons’’ .

Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr

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English : Après-midi jeux de société

A fun time for all ages!

Come alone, with family, or with friends to discover or rediscover the joys of play!

The event will be organized by the “Jouons à Soustons” association.

L’événement Après-midi jeux de société Magescq a été mis à jour le 2026-07-11 par OTI LAS