Pujo

Après-midi jeux de société

Salle des fêtes PUJO Pujo Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 13:30:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Une après-midi jeux de société est un moment chaleureux et convivial, idéal pour se détendre entre amis ou en famille. L’atmosphère est détendue, parfois agrémentée de rires et de discussions animées.

Les jeux de société choisis varient selon les préférences du groupe, allant des classiques comme le Monopoly, les échecs ou le Scrabble, aux jeux plus modernes comme Codenames, Dixit ou Azul. Les règles sont expliquées pour les nouveaux venus, et chacun se lance dans la partie avec enthousiasme.

Les parties peuvent durer quelques heures, mais la dynamique du groupe fait que le temps passe vite. Si les jeux sont dynamiques, on alterne entre rires et concentration, tandis que les jeux plus stratégiques demandent réflexion et tension palpable. Quel que soit le type de jeu, les échanges et l’interaction sont essentiels, et l’après-midi se termine souvent dans une ambiance détendue, avec des discussions sur les meilleurs coups joués, ou encore sur les parties à refaire. C’est un moment de partage, de complicité et de plaisir simple, loin des préoccupations quotidiennes.

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Salle des fêtes PUJO Pujo 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 83 30 28 96 contact@jeuxdadour.fr

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English :

An afternoon of board games is a warm and convivial moment, ideal for relaxing with friends or family. The atmosphere is relaxed, with occasional laughter and lively discussion.

The board games chosen vary according to the preferences of the group, from classics like Monopoly, chess or Scrabble, to more modern games like Codenames, Dixit or Azul. The rules are explained for newcomers, and everyone jumps in with gusto.

Games can last several hours, but the group dynamic makes the time fly by. Dynamic games alternate between laughter and concentration, while more strategic games demand reflection and palpable tension. Whatever the type of game, exchange and interaction are essential, and the afternoon often ends in a relaxed atmosphere, with discussions about the best shots played, or about games to be played again. It’s a time for sharing, complicity and simple pleasure, far removed from everyday concerns.

L’événement Après-midi jeux de société Pujo a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65