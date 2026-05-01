Après-midi jeux de société Médiathèque Le Relais des Voyageurs Saint-Méloir-des-Ondes

Saint-Méloir-des-Ondes

Après-midi jeux de société

Médiathèque Le Relais des Voyageurs 14 Place de la Mairie Saint-Méloir-des-Ondes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Après-midi jeux de société, à partir de 4 ans.

Organisé par La Baie des Meeples .

Médiathèque Le Relais des Voyageurs 14 Place de la Mairie Saint-Méloir-des-Ondes 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 76 97

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English :

L’événement Après-midi jeux de société Saint-Méloir-des-Ondes a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel