Après-midi jeux de société spécial Monopoly Musée d’Orsay et Cluedo Louvre Micro-Folie Civray
Après-midi jeux de société spécial Monopoly Musée d’Orsay et Cluedo Louvre Micro-Folie Civray mercredi 15 avril 2026.
Après-midi jeux de société spécial Monopoly Musée d’Orsay et Cluedo Louvre
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Sur inscription, à partir de 10 ans. .
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi jeux de société spécial Monopoly Musée d’Orsay et Cluedo Louvre
L’événement Après-midi jeux de société spécial Monopoly Musée d’Orsay et Cluedo Louvre Civray a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Civray (Vienne)
- Concours du plus beau Poisson d’Avril Micro Folie Civray 1 avril 2026
- Pass Ciné Piscine à Odä Place du 14 juillet Civray 4 avril 2026
- Atelier Tricot à la Mondrian Micro Folie Civray 4 avril 2026
- Le tricotin magique Micro-Folie Civray 8 avril 2026
- Peter Pan Théâtre du Kronope La Margelle Civray 10 avril 2026