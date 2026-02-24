Après midi jeux de société Steige
Après midi jeux de société Steige dimanche 8 mars 2026.
Après midi jeux de société
Espace d’animation rural Steige Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-08 14:30:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Rejoignez nous pour un moment de convivialité jeux de société, jeux de cartes … N’hésitez pas à venir partager vos jeux préférés !
Boissons, crêpes et pâtisseries en vente sur place 0 .
Espace d’animation rural Steige 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 01 38
L’événement Après midi jeux de société Steige a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé