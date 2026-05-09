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Soirée années 80 Steige

Soirée années 80 Steige samedi 29 août 2026.

Adresse : rue des Fontaines

Ville : 67220 Steige

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Steige

Soirée années 80

rue des Fontaines Steige Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Barbecue, tartes flambées et DJ pour se déhancher jusqu’au bout de la nuit sur le rythme des plus gros tubes des années 80.   .

rue des Fontaines Steige 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 01 38  comitedesfetesdesteige67@gmail.com

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English :

L’événement Soirée années 80 Steige a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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