Soirée années 80 Steige
Soirée années 80 Steige samedi 29 août 2026.
Steige
Soirée années 80
rue des Fontaines Steige Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Barbecue, tartes flambées et DJ pour se déhancher jusqu’au bout de la nuit sur le rythme des plus gros tubes des années 80. .
rue des Fontaines Steige 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 01 38 comitedesfetesdesteige67@gmail.com
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English :
L’événement Soirée années 80 Steige a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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