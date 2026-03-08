Spectacle musical Graines de folie Festi’Val Passeurs de Musique Steige
dimanche 23 août 2026 · Steige
Informations pratiques
Steige
Spectacle musical Graines de folie Festi’Val Passeurs de Musique
rue des Fontaines Steige Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23 20:00:00
Date(s) :
2026-08-23
À la manière des brasseries et cabarets d’autrefois, ce spectacle revisite des pièces musicales joyeuses et pétillantes avec humour et énergie. .
rue des Fontaines Steige 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59 contact.ensemblek@gmail.com
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English :
L’événement Spectacle musical Graines de folie Festi’Val Passeurs de Musique Steige a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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