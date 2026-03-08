Informations pratiques

Steige

Spectacle musical Graines de folie Festi’Val Passeurs de Musique

rue des Fontaines Steige Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :

2026-08-23

À la manière des brasseries et cabarets d’autrefois, ce spectacle revisite des pièces musicales joyeuses et pétillantes avec humour et énergie. .

rue des Fontaines Steige 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59 contact.ensemblek@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle musical Graines de folie Festi’Val Passeurs de Musique Steige a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé