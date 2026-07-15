UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

APRÈS-MIDI JEUX Le Ripaillon Nantes

samedi 25 juillet 2026 · Le Ripaillon · Nantes

APRÈS-MIDI JEUX Le Ripaillon Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Le Ripaillon
Adresse
31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
GRATUIT GRATUIT

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-25 14:30 – 16:00
Gratuit : oui GRATUIT GRATUIT Adulte, En famille, Tout public, Senior, Etudiant – Age maximum : 99 

???? ????????????????????-???????????????? ???????????????? Jenga, cartes… Quelles que soient nos langues, jouons ensemble !Des jeux pour les adultes, et des jeux pour les enfants !Ouvert à toutes et tous ! ???? Samedi 25 juillet???? De 14h30 à 16h???? Au Ripaillon – 31 Rue Esnoul des Châtelets – 44200 – Nantes???? Tram 2 ou 3 arrêt « Pirmil »???? GRATUIT

Le Ripaillon Nantes 44200
06 56 66 31 38


Afficher la carte du lieu Le Ripaillon et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)