APRÈS-MIDI JEUX Le Ripaillon Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-25 14:30 – 16:00

Gratuit : oui GRATUIT GRATUIT Adulte, En famille, Tout public, Senior, Etudiant – Age maximum : 99

???? ????????????????????-???????????????? ???????????????? Jenga, cartes… Quelles que soient nos langues, jouons ensemble !Des jeux pour les adultes, et des jeux pour les enfants !Ouvert à toutes et tous ! ???? Samedi 25 juillet???? De 14h30 à 16h???? Au Ripaillon – 31 Rue Esnoul des Châtelets – 44200 – Nantes???? Tram 2 ou 3 arrêt « Pirmil »???? GRATUIT

Le Ripaillon Nantes 44200

06 56 66 31 38



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