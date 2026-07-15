AGENDA · Nantes99vues
APRÈS-MIDI JEUX Le Ripaillon Nantes
samedi 25 juillet 2026 · Le Ripaillon · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-25 14:30 – 16:00
Gratuit : oui GRATUIT GRATUIT Adulte, En famille, Tout public, Senior, Etudiant – Age maximum : 99
???? ????????????????????-???????????????? ???????????????? Jenga, cartes… Quelles que soient nos langues, jouons ensemble !Des jeux pour les adultes, et des jeux pour les enfants !Ouvert à toutes et tous ! ???? Samedi 25 juillet???? De 14h30 à 16h???? Au Ripaillon – 31 Rue Esnoul des Châtelets – 44200 – Nantes???? Tram 2 ou 3 arrêt « Pirmil »???? GRATUIT
Le Ripaillon Nantes 44200
06 56 66 31 38
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