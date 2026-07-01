Initiation au bokashi, Parc potager de la Crapaudine, Nantes

Informations pratiques

Initiation au bokashi Mercredi 15 juillet, 10h00 Parc potager de la Crapaudine Loire-Atlantique

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T11:00:00+02:00

Découvrez cette méthode de fermentation des déchets alimentaires (côté cuisine et côté jardin). Véritable alternative au compostage, elle est idéale en ville pour une valorisation locale par les habitants.

En savoir plus

Découvrez les autres animations proposées au Parc de la Crapaudine

Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026

Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc potager de la Crapaudine Avenue des Gobelets, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-potager-de-la-crapaudine »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]

Atelier dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026. Biodiversété2026 Nature