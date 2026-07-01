Initiation au bokashi, Parc potager de la Crapaudine, Nantes
mercredi 15 juillet 2026 · Parc potager de la Crapaudine · Nantes
Informations pratiques
Initiation au bokashi Mercredi 15 juillet, 10h00 Parc potager de la Crapaudine Loire-Atlantique
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T11:00:00+02:00
Découvrez cette méthode de fermentation des déchets alimentaires (côté cuisine et côté jardin). Véritable alternative au compostage, elle est idéale en ville pour une valorisation locale par les habitants.
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Atelier dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026. Biodiversété2026 Nature
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