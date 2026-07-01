Les lectures de la terrasse, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
mercredi 15 juillet 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Les lectures de la terrasse Mercredi 15 juillet, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T11:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T11:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00
Des histoires, des comptines et des chansons à partager en plein air, sur les chaloupes installées devant la médiathèque.
À partir de 18 mois
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Des histoires, des comptines et des chansons à partager en plein air, près des chaloupes installées devant la médiathèque. À partir de 18 mois été2026
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