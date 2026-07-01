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Les lectures de la terrasse, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

mercredi 15 juillet 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Les lectures de la terrasse, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 quai la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Les lectures de la terrasse Mercredi 15 juillet, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T11:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T11:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

Des histoires, des comptines et des chansons à partager en plein air, sur les chaloupes installées devant la médiathèque.
À partir de 18 mois

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Des histoires, des comptines et des chansons à partager en plein air, près des chaloupes installées devant la médiathèque. À partir de 18 mois été2026

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