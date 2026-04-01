Après-midi jeux pendant les vacances Rue de la Ville Cherel Caulnes
Après-midi jeux pendant les vacances Rue de la Ville Cherel Caulnes mercredi 22 avril 2026.
Caulnes
Après-midi jeux pendant les vacances
Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Venez jouer à la Médiathèque !
Venez passer l’après-midi à découvrir plein de jeux de société !
En, famille ou entre amis, pour tout âge !
Au 2ème étage de la Médiathèque .
Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22
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English :
L’événement Après-midi jeux pendant les vacances Caulnes a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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