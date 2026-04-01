Après-midi jeux pendant les vacances Rue de la Ville Cherel Caulnes

Caulnes

Après-midi jeux pendant les vacances

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Venez jouer à la Médiathèque !

Venez passer l’après-midi à découvrir plein de jeux de société !

En, famille ou entre amis, pour tout âge !

Au 2ème étage de la Médiathèque .

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22

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English :

L’événement Après-midi jeux pendant les vacances Caulnes a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme