Séance bébé lecteur Rue de la Ville Chérel Caulnes
Séance bébé lecteur Rue de la Ville Chérel Caulnes mardi 21 avril 2026.
Caulnes
Séance bébé lecteur
Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21 11:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Histoires de la forêt, feuilles, plumes et poils…
Animation d’éveil autour du livre pour les tout-petits petites histoires, comptines et jeux de doigts.
Sur inscription obligatoire pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. .
Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Séance bébé lecteur Caulnes a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Caulnes (Côtes-d'Armor)
- Après-midi jeux pendant les vacances Rue de la Ville Cherel Caulnes 22 avril 2026
- Le circuit des croix Caulnes Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- À VTT à la découverte du Pays de Caulnes Caulnes Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- Fête de la musique Caulnes 13 juin 2026
- Don du sang Caulnes 25 juin 2026