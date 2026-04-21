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Séance bébé lecteur Rue de la Ville Chérel Caulnes

Séance bébé lecteur Rue de la Ville Chérel Caulnes mardi 21 avril 2026.

Lieu : Rue de la Ville Chérel

Adresse : Médiathèque

Ville : 22350 Caulnes

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Caulnes

Séance bébé lecteur

Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21 11:00:00

Date(s) :
2026-04-21

Histoires de la forêt, feuilles, plumes et poils…

Animation d’éveil autour du livre pour les tout-petits petites histoires, comptines et jeux de doigts.

Sur inscription obligatoire pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.   .

Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22 

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English :

L’événement Séance bébé lecteur Caulnes a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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