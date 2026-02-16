Aprés-midi jeux Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans
Aprés-midi jeux Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans dimanche 22 mars 2026.
Aprés-midi jeux
Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque-grainothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:30:00
fin : 2026-03-22 17:30:00
Date(s) :
2026-03-22
Apré-midi jeux tous publics. Venez tester et découvrir les nouveaux jeux de la ludothèque. Breuvages et grignotages.
.
Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque-grainothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Afternoon games for all. Come and try out the new games from the toy library. Drinks and nibbles.
L’événement Aprés-midi jeux Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme