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Après-midi jeux Scieurac-et-Flourès

Après-midi jeux Scieurac-et-Flourès samedi 13 juin 2026.

Adresse : SCIEURAC-ET-FLOURES

Ville : 32230 Scieurac-et-Flourès

Département : Gers

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Scieurac-et-Flourès

Après-midi jeux

SCIEURAC-ET-FLOURES Scieurac-et-Flourès Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Venez profiter d’un après-midi convivial en testant et découvrant de nouveaux jeux.
Entre jeux de plateau, jeux de stratégie, jeux de cartes ou en encore des jeux artisanaux en bois, tout le monde y trouvera son plaisir.
Inscription jusqu’au vendredi 12 juin.
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SCIEURAC-ET-FLOURES Scieurac-et-Flourès 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60  cdf.scieuflou@nordnet.fr

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English :

Come and enjoy a friendly afternoon testing and discovering new games.
With board games, strategy games, card games and handcrafted wooden games, there’s something for everyone.
Registration until Friday June 12.

L’événement Après-midi jeux Scieurac-et-Flourès a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65